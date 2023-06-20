الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى تُراعى البعد الاجتماعى

محمد معيط
محمد معيط

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره بدولة الكونغو برازافيل، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» بغانا، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية والاقتصادية؛ على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، ويسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

واستعرض وزير المالية التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، التي راعت البعد الاجتماعي، حيث تم مد التوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ بما يسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات القومية الكبرى تُعد أداة رئيسية في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية الاستثمار بقوة في البنية التحتية، بما يجعلها أكثر قدرة على تحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية على نحو يدفع عملية الاقتصاد، ويعزز التنافسية المصرية في الأسواق التصديرية العالمية.

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