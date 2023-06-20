الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" سبب طرده من الأهرام رغم إسهاماته

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد سلماوى في برنامج الشاهد

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، سبب طرده  من الأهرام بعد عمل استمر 50 عامًا بها بسبب موقفه من الإخوان.

وقال خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه كرئيس اتحاد الكتب معروف وكمثقف موقفه من الإخون كان معروفًا، ولكن المقالات معظمها كان في السياسة الخارجية لانه ممنوع في الأهرام كتابة مقالات سياسية.

المساهمة في إنشاء إصدارين بالأهرام

وتابع، أنه شارك في إنشاء "الأهرام ويكلي" باللغة الإنجليزية، و "الأهرام إبدو" باللغة الفرنسية، وظل يديرها بنفسه لمدة 16 عامًا ولكنه فضل إعطاء فرصة للشباب وعند مغادرته لها أقموا له حفلًا، مؤكدًا أنه كان يتمنى عند مغادرته للأهرام أن يتم منحه خطاب شكر.

محمد سلماوى طردت الاهرام الإخوان إصدارين بالأهرام

مواد متعلقة

محمد سلماوى لـ"الشاهد": اكتشفت حقيقة الإخوان من حكمهم

محمد سلماوى لـ"الشاهد": السلطات لم تنتبه لرواية "أجنحة الفراشة" قبل 25 يناير

سلماوى يكشف لـ"الشاهد" حقيقة تنبؤ "أجنحة الفراشة" بثورة يناير

لميس جابر لـ"الشاهد": عشنا سنوات نعتقد أن محاولة اغتيال "عبدالناصر" تمثيلية

لميس جابر لـ"الشاهد": الشعب المصرى لديه حس رهيب للشعور بالخطر تجاه الدولة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" موقف محمد حسنين هيكل بعد طرده من الأهرام

القبض على مسجل خطر بحوزته 600 طربة فى الإسماعيلية

منتخب إنجلترا يقسو على مقدونيا الشمالية بسباعية فى تصفيات يورو 2024

منة عرفة بإطلالة متميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية