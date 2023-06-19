الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مجسمات الكعبة وشرح مناسك الحج".. أحدث الفعاليات بورش البراعم الحرفية بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان فعاليات الورش الحرفية  بالمجان، ضمن النشاط الصيفي بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال برئاسة جيهان فؤاد، وعلى هامش معرض “أهلا رمضان” بحديقة الشيخ زايد بوسط المدينة.

وشهدت ورش هذا الأسبوع، تعليم البراعم المتدربين كيفية صناعة مجسمات الكعبة من الخرز، وكذلك تم تقديم بعض المعلومات المبسطة عن مناسك ومراسم الحج، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، قد كرم البراعم والرائدات والمتدربات المشاركين في الورش المجانية التى أطلقتها الغرفة على مدار 5 أسابيع متواصلة.

من جانبها أشارت إيمي موسي، نائب ثان مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، إلى إقبال المتدربين على المشاركة في فعاليات الورش، بالإضافة إلى حماس البراعم ورغبتهم في التعلم، كذلك ثناءهم علي حسن المعاملة والشرح المبسط من قبل المدربات.

وأضافت سالي حوا سكرتير المجلس، أن جناح المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال يضم مجموعة مختلفة و متنوعة من  الملابس والإكسسوار والأحذية والشنط والمفروشات والخرز والكروشيه والحرف اليدوية المتميزة والمأكولات والخضروات الجاهزة.

 

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