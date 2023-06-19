الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.670 دولار للمليون وحدة حرارية

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، لليوم الثالث على التوالي، ارتفاع في الأسعار لتسجل 2.670 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما حققت الأسعار في وقت سباق 2.632 للمليون وحدة حرارية بريطانية .

ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.670دولار للمليون وحدة حرارية

فيما ارتفعت أسعار الغاز في آسيا وسط الطقس الحار وانقطاع الإمدادات في أوروبا بما في ذلك الاضطرابات في النرويج التي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية على الشحنات.

وتوقع المحللون أن يشهدوا زيادة قدرها 97 مليار قدم مكعب، انخفاضًا من 104 مليارات قدم مكعب سابقًا، للإشارة إلى أن مشتريات الغاز الطبيعي آخذة في الانتعاش أو أن العرض محدود. ويمكن أن تجلب الزيادة الأصغر مزيدًا من الاتجاه الصعودي للسلعة، ويتوقع خبراء الطاقة العالمية، أن الطلب على الغاز في موسم الصيف قد يجلب بعض الارتفاع، ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزون القادمة من وزارة الطاقة الأمريكية زيادة طفيفة في المخزونات مقارنة بالتقرير السابق.

وفي السياق، كشفت تقارير عالمية عن أن موجات الحر دفعت لشراء الغاز الطبيعي لوحدات تكييف الهواء، وسط ثبات حذر في سوق الغاز الطبيعية، وأوضح تقرير المخزون هذا الأسبوع من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، أن السحب في المخزونات قد يشير إلى أن الطلب على السلع المبردة يرتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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