وزير الرى يستعرض خطة توفير الاحتياجات المائية للزراعات

تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة، تنفيذ الأعمال المساحية لمختلف المشروعات القومية، ومنها الطرق والمحاور الجديدة، وأيضًا تحديد مناطق ومقابل نزع الملكية، وهو ما يسهم فى الإسراع من تنفيذ الأعمال المساحية بدقة عالية في ظل حرص الدولة على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية الحالية.

كما تتابع أجهزة وقطاعات وزارة الرى، تنفيذ خطة توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستفيدة ومنها ري الأراضى الزراعية خلال موسم أقصى الإحتياجات وزراعة محصول الذرة والأرز، وأيضًا أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف والمجارى المائية بمختلف إدارات الرى بالمحافظات.

في ذلك الإطار، عقد د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة في مجال تطهير الترع، إضافة إلى استعراض أنشطة هيئة المساحة في مجال الرفع المساحى للمشروعات التنموية الكبرى.

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

أكد سويلم، خلال الإجتماع، ضرورة المتابعة المستمرة؛ لتوفير الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات حاليًا، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات ومجموعة عمل دائمة الانعقاد؛ لمتابعة توفير المياه لجميع المنتفعين والمزارعين.

تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ومتابعة تنفيذ خطة الصيانة على أرض الواقع

إجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

كما وجه وزير الري بضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد ومتابعة أعمال تطهير وصيانة كافة الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات، لمواجهة منع أية عوائق تواجه حصول أي أراضى على المياه اللازمة لرى المحاصيل الزراعية.



تم عقد الاجتماع بحضور محمد صالح رئيس مصلحة الري، وخالد أمين رئيس هيئة المساحة وهويدا النوبي نائب رئيس هيئة المساحة لشئون المناطق، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، وأبوبكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ومحمد غانم المتحدث الرسمى باسم الوزارة.