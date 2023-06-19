الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يؤكد عمق علاقات التعاون مع جنوب السودان وخطة مشروعات تنموية مصرية

وزيرا الرى بمصر وجنوب
وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، عمق علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان، وتنفيذ العديد من مشروعات التعاون التى تعود بالنفع على المواطنين في مختلف ولايات جنوب السودان.

كما أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التنمية في مختلف ولايات جنوب السودان، والتى تتضمن إقامة محطات مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية، حيث انتهت مصر من تنفيذ 20 محطة لمياه الشرب الجوفية، وذلك بهدف استدامة تشغيلها وتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة، وأيضًا مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان على المواطنين، وتطهير مختلف المجارى المائية من الحشائش التى تعوق وصول المياه.

تسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة

وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان في مطار القاهرة الدولي 

جاء ذلك على هامش وداع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، وذلك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، حيث أكد وزير الرى على تنفيذ عدة مشروعات لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة، وذلك في إطار دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان.

من الجدير بالذكر أن وزير الرى الجنوب سودانى شارك، خلال الأيام الماضية، فى فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، والذى عقد بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجارى، وذلك تحت رئاسة مصر.

خطة مشروعات تنموية شاملة في ولايات جنوب السودان

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وزير الرى: متابعة المناسيب وقياس التصرفات أهم أدوات الإدارة المثلى للموارد المائية

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وزير الري: التنسيق بين جميع الأجهزة لتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية


كما تقوم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، بتنفيذ خطة مشروعات تنموية شاملة في ولايات جنوب السودان، خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وأيضًا حصاد مياه الأمطار لاستغلالها في إستقرار المواطنين وتوفير كل الاحتياجات لهم.

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