الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. أول عرض لفيلم "وصية رجل حكيم في شؤون القرية"

المخرج داود عبد السيد
المخرج داود عبد السيد

ينظّم مركز الثقافة السينمائية عرضًا سينمائيًا لفيلم "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" للمخرج داوود عبد السيد من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، بمقر المركز بـ ٣٦ شارع شريف بوسط البلد، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

عرض فيلم “وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم”

ويعتبر "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم"، هو فيلم تسجيلي من أعمال المخرج داوود عبد السيد، الذي قدمه في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة يتم فيها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

تم عرض العمل سابقاً بالدورة ال ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لكن هذه المرة الأولى لعرض الفيلم " بعد ترميمه.

وتقام الفعالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والمونتيرة منار حسني، رئيس المركز القومي للسينما، على أن يكون الحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

المخرج داوود عبد السيد المركز القومي للسينما عرض فيلم مركز الثقافة السينمائية منار حسني

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