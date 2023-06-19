تونس.. وفاة رجل أمن بعد تعرضه للطعن أمام السفارة البرازيلية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، عن وفاة رجل أمن متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن أمام السفارة البرازيلية في العاصمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، أن المنفذ طعن رجل الأمن أمام السفارة البرازيلية هو أستاذ تعليم يعاني من اضطرابات نفسية وغير مصنف لدى السلطات الأمنية على أنه عنصر إرهابي ، مؤكدًا أنه غادر منزل عائلته منذ أمس وذلك في تصريحات لإذاعة الديوان التونسية.

وقالت السلطات التونسية إن فرد الأمن توفي في المستشفى متأثرا بعملية الطعن ويبلغ من العمر 33 عاما وهو أب لطفلة رضيعة.

من جهته، تعرض المنفذ لإطلاق نار من قبل أفراد الأمن في ساقه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وفي انتظار استكمال التحريات حول أسباب تواجده بمحيط السفارة حسب السلطات الأمنية.