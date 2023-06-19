"الحق اشتري".. أسعار أضاحي العيد 2023

تتزايد التساؤلات حول أسعار أضاحي العيد 2023 قبل أيام قليلة عبر محرك البحث الشهير على الشبكة العنكبوتية «جوجل»، لمعرفة أخر أخبار أسعار أضاحي العيد 2023، وإلى أين وصل سعر الكيلو قائم لرؤس المواشي، وأماكنها، وتقدم لكم "الدستور" كافة التفاصيل حول أسعار أضاحي العيد للعام الحالي.

أسعار أضاحي العيد 2023

وجاءت أسعار أضاحي العيد 2023 حسب ما أعلن عدد من التجار "للدستور" على النحو التالي:

سعر كيلو العجول القائم يتراوح ما بين 130 إلى 140 جنيها

في الجاموس يبدأ من 120 إلى 125 جنيها للكيلو القائم

أما بالنسبة للعجول تتراوح أسعارها ما بين 130 إلى 140 جنيها للكيلو القائم ويختلف السعر بحسب عمر وحالة الماشية

أما بالنسبة لأسعار الأضاحي من الخراف فهي تراوح ما بين 150 إلى 170 للكيلو القائم

ويبدء الخروف من وزن 40 كيلو

فيمكن للمشتري الحصول على أضحيته من الخراف بمبلغ 6500 جنيه فيما أعلى حتى سعر 16الف جنيه

أما العجول فيمكن شرائها من 30 ألف جنيه

وتصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه بحسب الوزن.



فضل الأضحية في الإسلام

وبينت دار الإفتاء المصرية فضل الأضحية في الإسلام، فهي سنة مؤكدة، وقيل على الوجوب، حيث ذهب بهذا الرأي بعض الأئمة منهم الإمام أبو حنيفة، والليث ابن سعد، وغيره من ائمة الفقه، واستدلوا بذلك لقوله تعالى "فصل لربك وانحر"، أما الرأي الذي قال بأنها سنة مؤكدة، استدلوا بأن أبي بكر وعمر كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يُرى ذلك واجبا.

لكن على أي حال فإن للاضحية فضل كبير، وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية عليها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة".

وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.