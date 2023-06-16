الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذبح أضاحي المواطنين مجانًا في مجازر الفيوم

الأضاحي
الأضاحي

قال الدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين والمسئول عن مجازر محافظة الفيوم، إن مديرية الطب البيطري تستعد لموسم ذبح الأضاحي في المجازر التابعة لها عن طريق تجهيز فريق طبي متكامل على أعلى مستوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مجموعة من الفوائد المتعددة عند ذبح الأضاحي داخل المجازر الخاصة بالطب البيطري في مختلف المحافظة ومراكزها، وجاءت كالآتي: وفرت المديرية ذبح الأضاحي داخل المجازر مجانا لكل المواطنين هذا العام، وجود فريق طبي متكامل للتعامل مع الأضاحي بشكل صحي، والكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح داخل المجازر، واستلام لحم الأضاحي نظيف وصحي بعد الكشف عليه، وتعقيم المكان بشكل كامل يضمن عدم نقل أي ميكروبات أو تلوث الأضاحي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية قبل وبعد الذبح، وإمكانية التعامل مع الأضاحي من خلال الأطباء والعاملين بالمجازر.

وأعلنت دار الإفتاء منذ أيام قليلة أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الإثنين 19 يونيو، وحددت وقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء بتاريخ 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.

ذبح الأضاحي مجازر المحافظة مجانا لمواطنين الفيوم

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