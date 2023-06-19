الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أضرار الإكثار من اللحوم في العيد حتى تتجنبها

لحوم
لحوم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومع قرب عيد الاضحى يتناول العديد من المواطنين اللحوم بكمية كبيرة، ووفقًا للمواقع الطبية فيوجد العديد من الاضرار التى يتسبب الإكثار من تناول اللحوم فيها، منها  صعوبة الهضم والإصابة بالإمساك حيث أن اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، وخاصةً اللحم الذي يحتوي على دهون وبالتالي يؤدي الإفراط في تناول اللحوم إلى الإصابة بإضطرابات في عملية الإخراج ومواعيدها.

أضرار الإكثار من اللحوم في العيد حتى تتجنبها

ولذلك من الأفضل هو تناول كميات معقولة من اللحوم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية، مثل: الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، والتي تساعد في الهضم والتبرز بشكل أفضل.

قد يتسبب الاكثار من تناول اللحوم فى التأثير السلبي على البشرة والشعر حيث أنه إذا كنت تتناول اللحوم بكميات كبيرة، فهذا يعني أنك تتناول العناصر الغذائية الأخرى بكميات قليلة أو منعدمة ونادرًا ما يتوفر فيتامين ج في المنتجات الحيوانية، كما أن اللحوم ليست غنية بفيتامين ج الهام في تكوين الكولاجين الذي يحافظ على صحة البشرة والشعر والأظافر.

أضرار الإكثار من اللحوم في عيد الأضحى حتى تتجنبها

 

يؤدى الاكثار من اللحوم إلى رفع مستوى الكوليسترول الضارّ حيث أشارت الأبحاث العلمية إلى أن الإكثار من تناول اللحوم، يَزيد من نسبة الكوليسترول الضارّ LDL في الجسم؛ مما يَزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ربما يهمك الإطلاع على علاج الكولسترول.

وقد تسبب الزيادة فى تناول اللحوم ايضًا تعريض الجسم لزيادة حدوث الالتهابات حيث ذكرت بعض الدراسات العلمية، أن الدهون المشبّعة في اللحوم، بإمكانها زيادة الالتهابات في الجسم.. ناهيكِ عن أن اللحوم فقيرة بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات.

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ويؤدى الاكثار من اللحوم إلى احتمال تشكل حصوات الكلى حيث أن تناول البروتين المفرط، يؤثر سلباً على الكلى.. تحديداً، البروتينات من المصادر الحيوانية المليئة بمركّبات تسمى البيورينات، والتي تتحلل إلى حمض البوليك، الذي يَزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

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