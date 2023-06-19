الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ320.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث سجل سعر اللحوم الكندوز ما بين 300 جنيه و330 جنيهًا، بينما يتراوح سعر اللحوم الضأن ما بين 320 و350 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 300 إلى 380 جنيها، وسجل سعر لحم الكندوز ما بين 260 إلى 350 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الكندوز الكبير ما بين 220 إلى 300 جنيه للكليو، وتراوح سعر كيلو الكندوز الصغير بين 260 جنيها و350 جنيها.

وتراوح  سعر كيلو اللحوم الجملى بين 215 و220 جنيها، وسجل سعر كيلو الكبدة اليوم ما بين 300 جنيه و330 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز من 240 جنيها إلى 280 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 160 إلى 190 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم المفروم العادى ما بين 300 جنيه و330 جنيهًا.

الكندوز ب300 جنيه والضأن ب320 أسعار اللحوم اليوم

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