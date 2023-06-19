الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح بمدينة نصر

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح بمدينة نصر بالسجن المشدد 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر احالة القضية رقم 14059 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم  تعدى على  المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى تنظيفه، وما أن غفل الأخير حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض - سكين - وهدده بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقط له صورا مخلة بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض - سكين - بدون ترخيص وآداة - حبل - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وعرض أمن وصحة وسلامة وأخلاق الطفل المجني عليه للخطر.

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

السيطرة على حريق هائل بكشك في سوق المندرة شرق الإسكندرية

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين