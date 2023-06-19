الأردن يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

رحبت وزارة الخارجية الاردنية، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تطبيقاً لاتفاق العلا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير سنان المجالي، أهمية هذا الاتفاق في تعزيز جهود التعاون بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

يذكر أن "اتفاق العلا"، الذي أُعلن في يناير من عام 2021، أنهى الأزمة الخليجية، وبدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق سلسلة اجتماعات لتطبيق الاتفاق، وتطبيع العلاقات الثنائية.