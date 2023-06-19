الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

ارشيفية
ارشيفية

رحبت وزارة الخارجية الاردنية، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تطبيقاً لاتفاق العلا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير سنان المجالي، أهمية هذا الاتفاق في تعزيز جهود التعاون بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

يذكر أن "اتفاق العلا"، الذي أُعلن في يناير من عام 2021، أنهى الأزمة الخليجية، وبدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق سلسلة اجتماعات لتطبيق الاتفاق، وتطبيع العلاقات الثنائية.

وزارة الخارجية الأردنية قطر المصالح العربية اتفاق العلا الأزمة الخليجية العلاقات الثنائية

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