في عيد ميلاده.. علاقة قوية تربط أحمد مكي بالحيوانات (صور)

ولد الفنان أحمد مكي في مثل هذا اليوم سنة 1980 بالجزائر بمنطقة وهران، فوالده جزائرى وأمه مصرية، عاش حياته بحى الطالبية في مصر، ودرس وتخرج من معهد السينما قسم إخراج.

عرف الوطن العربي الفنان أحمد مكي بعد دخوله عالم الفن، ولكنه اشتهر بين جماهيره بحبه للحيوانات، وذلك لحرصه على مشاركتهم هواياته، ونقدم لكم من خلال هذه السطور علاقة أحمد مكي بالحيوانات.

اعتادت جماهير أحمد مكي على ظهوره مع العديد من الحيوانات التي يقوم بتربيتها، وأهمها الحمام الزاجل، حيث اشتهر بعشقه له، ومن أهم الأعمال التي ظهر خلاله علاقته الحمام الزاجل فيديو كليب أغنيته "أغلى من الياقوت" حيث ظهرت طيور يتولى تربيتها، كما ظهر أيضًا بكليب أغنيته "ناصية زمان" عدد من الحيوانات الأليفة التي يقوم بتربيتها ومنها الكلاب.

تربية حيوانات غريبة:

استمرار عشق أحمد مكي للطيور لم يتوقف على الحمام والكلاب فقط، بل ظهر أكثر من مرة لجماهيره عبرمواقع السوشيال ميديا ومعه حيوانات مختلفة وغربية، وكان أبرزها السناجب، كما أنه يمتلك أيضا بومة ويطلق عليها اسم "خوخة"، وصرح أنها تجلب له الحظ في حياته.

وتعتبر الطيور من الكائنات المفضلة لدى مكي، حيث إنه يعشق تربيتها، ويصل الأمر معه حد الهوس بالنسبة له، حيث يحرص على تهجين أنواع مختلفة ببعضها البعض من العصافير والحمام.

وكان صرح مكي في أحد لقائاته التليفزيونية أنه منذ طفولته وهو يعشق الطيور بشكل خاص وتربيتها، وقال: "كنت بروح لسوق الجمعة منذ طفولتي، واشتري الطيور المصابة، وكان عندي غرفة أجمع فيها الطيور وأعالجهم وكنت بقوم بقراءة كتب عن الطب البيطري، وبحضر مع طلبة طب في محاضرات التشريح لمدة عامين بجامعة أكتوبر للتعلم أكثر".