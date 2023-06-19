إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة سوزوكى أمام هايبر وان بالشيخ زايد

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، أعلى طريق الشيخ زايد أمام هايبر وان زايد، وهرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

رصدت بعض الصور تجمع المارة والركاب وقائدي السيارات حول سيارة سوزوكي مهشمة نتيجة انقلابها، وإلى جوارها 4 أشخاص مصابون.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري إثر انقلاب سيارة سوزوكي، وإصابة 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين للمستشفى.