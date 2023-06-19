الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد أول وزير التموين: مشروع إنشاء المناطق التجارية بكفر الشيخ يوفر 20 ألف فرصة عمل

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية تجارية وترفيهية واجتماعية وإدارية وتعليمية وخدمية في محافظة كفر الشيخ يوفر فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مكاتب خدمات إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال 36 شهرًا من الآن.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية/ تجارية" بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدانًا، تتضمن أنشطة متنوعة مثل تجارة نصف الجملة وأنشطة تعبئة وتغليف ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، بحضور المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وأضاف "عشماوى"، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية، ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم وطبيعة الاستهلاك وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية جهاز تنمية التجارة جهاز تنمية التجارة الداخلية

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