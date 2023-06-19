الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، وجود بعض الكثافات المرورية المتحركة في الذروة الصباحية اليوم، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وكانت هناك بعض التباطؤات المرورية في الفترة الصباحية من اليوم بطريق الأوتوستراد من القلعة للدائري، ومن جامعة الازهر الي كوبري اكتوبر، ومنطقة كورنيش ماسبيرو حتى جاردن سيتي، وعند مترو جامعة القاهرة، وشارع السودان، وبعض محطات شارع فيصل، وأعلى كوبري أكتوبر.

وظهرت كثافات متحركة أعلى وصلة المريوطية في اتجاه الدائري، وكوبري دار السلام وكورنيش المعادي 

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير ، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة والتجمعات سيولة تامة في حركة المرور، حيث ظهر الانسياب المروري بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور NA وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

وكانت هناك  سيولة المرورية، أعلى محور ٢٦ يوليو، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة.

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