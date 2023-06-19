أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الاثنين 19 يونيو 2023

شهدت أسعار بيض المائدة استقرارًا اليوم الأثنين، حيث أن بيض المائدة من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب بشكل كبير، وبحسب تصريحات سابقة لـ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسعارالبيض سوف ترتفع بشكل طفيف خلال فترة الصيف، حيث يكون الطلبة عليها أكبر.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الأثنين 19-6-2023 في بورصة الدواجن.

أسعار بيض المائدة اليوم الاثنين

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )109.5 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 108.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة أكتوبر ( البني ) 108 جنيهات للكرتونة.

أسعارالبيض البلدي اليوم الاثنين

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة الصالحية ( البني ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة البنا جروب ( البني ) 108.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 108.75 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأحمر اليوم الاثنين

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة كمشيش ( البني ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 19 يونيو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 108.75 جنيها للكرتونة.