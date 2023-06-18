الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الاحد 18 يونيو 2023

بيض المائدة
بيض المائدة

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار اليوم الأحد، وبيض المائدة من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الاحد 18 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار بيض المائدة اليوم الاحد 18 يونيو 2023 

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة أحمد الجوهري ( البني ) اليوم الأحد 18 يونيو سعر 108.75جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) اليوم الأحد 18 يونيو 108.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة أكتوبر ( البني ) اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة أكتوبر ( الأبيض )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

أسعار الدواجن اليوم الاحد 18 يونيو 2023

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة الصالحية ( البني )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة البنا جروب ( البني )اليوم الأحد 18 يونيو 108.75جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة البنا جروب ( الأبيض )اليوم الأحد 18 يونيو 108.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )اليوم الأحد 18 يونيو 108.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار البيض المائدة في شركة شوشة المنيا ( البني )اليوم الأحد 18 يونيو 108.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة كمشيش ( البني )اليوم الأحد 18 يونيو 108 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة في شركة رشاد حمزة ( الأبيض )اليوم الأحد 18 يونيو  108.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض المائدة في شركة رشاد حمزة ( البني ) اليوم الأحد 18 يونيو 108.75 جنيها للكرتونة.

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