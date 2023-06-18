الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاحد 18 يونيو 2023

الدواجن
الدواجن

أصبحت الدواجن من السلع المهمة التي يبحث عنها الكثير على مدار اليوم لمعرفة أسعارها خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف والكتاكيت.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في الأسواق خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 18 يونيو

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 60 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية سعر 52 جنيها للكيلو. 

منتجو الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى والأسعار هتنزل بعد العيد

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 67 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 63 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد  18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 18 يونيوفي بورصة الدواجن الرئيسية سعر 50 جنيها للكيلو.

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