منتجو الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى والأسعار هتنزل بعد العيد

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن آخر تطورات الأسعار في الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "عندنا اكتفاء ذاتي والأسعار هتنزل بعد العيد، وبدأنا التصدير لعدد من الدول مثل الإمارات".

وأضاف أن هناك استمرارًا فى تراجع الأسعار بعد عيد الأضحى مع توفر الخام، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يرجع إلى العرض والطلب مع التضخم وتأثر القوى الشرائية.

وأشار إلى أن الأسواق كانت تشهد مضاربة بشكل غير منطقي على النقد الأجنبي، مما أثر على الخامات والتكلفة والأعلاف عند المربي وكل هذا يؤثر على المستهلك.