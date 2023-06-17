أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار نتيجة إلي زيادة الطلب خلال فترة المصايف، وذلك بحسب تصريحات شعبة الدواجن، وقد شهدت الاسعار اليوم حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو

أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 107.5 جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )106.75 جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 105.75جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة كمشيش ( البني ) 105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 106.75جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة رشاد حمزة ( البني )105.75

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 106جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 106.75جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة البنا جروب ( البني ) 105.75جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الصالحية ( البني ) 105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 106 جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة أكتوبر ( البني )105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )106.75جنيها.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة شوشة المنيا ( البني ) 105.75جنيها.