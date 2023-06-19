الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لميس جابر لـ"الشاهد": 30 يونيو حالة تلاحم غير طبيعية

لميس جابر في برنامج
لميس جابر في برنامج الشاهد

كشفت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، كيفية رؤيتها لمشهد 30 يونيو واستدعاء الشعب للجيش للتخلص من الإخوان.

وأضافت جابر، خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لم يكن يستطيع أن يفعل هذا بدون نزول الشعب في الشارع، وشعر أن الشعب في ضهره، وكانت هناك حالة تلاحم غير طبيعية، وأغنية تسلم الأيادي كانت تعبيرا تلقائيا ودقيقا عن شعور المصريين باستجابة الجيش لهذا الاستدعاء".

وتابعت: "في يوم 2 يوليو كنت في لقاء تليفزيوني مع عزة مصطفى على فضائية صدى البلد، وعندما سألتني عن انتهاء مهلة غدًا في 3 يوليو، أجبت وقولت لها إن مرسي لديه فرصة ذهبية، بس لن يستجيب، ولن يفعل انتخابات رئاسية مبكرة، ولو عمل الإخوان انتخابات مبكرة من الممكن أن ينجحوا مرة أخرى والعياذ بالله"، ولكن هو لن يفعل ذلك ولن يستقيل.

وأكملت: "عندما استقيظنا في يوم 3 يوليو، وجدت ابنتي تركت المنزل لتستمع لبيان القوات المسلحة مع المتظاهرين في قصر الاتحادية، وجلست أن ويحيى الفخراني ننتظر التليفزيون لسماع البيان، وأول ما قال إلغاء الدستور يحيى صقف وهلل، وفرحنا وهيصنا وضربنا نار وكان يوم جميل ولم ننام حتى الصباح، وكان تعبيرا فطريا عن الفرحة".

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