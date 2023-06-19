الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى يتفقان على جولة مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى

اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي، مساء الأحد، على عقد جولة مفاوضات جديدة بعد عيد الأضحى حول ملف الأسري.

واختتمت، الأحد، مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول الأسرى في العاصمة الأردنية عمان.

واستضافت العاصمة عمان، المشاورات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، حيث اتفق الطرفان على عقد جولة مفاوضات جديدة بعد عيد الأضحى.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، أن جولة المشاورات اختتمت الأحد، وبأجواء إيجابية بعد الموافقة من وفد جماعة الحوثي على تبادل السياسي محمد قحطان في أي عملية تبادل قادمة.

وأشار فضائل إلى أنه تم طرح عدة مقترحات للتبادل على أن يقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد العيد لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل.

ولفت فضائل إلى أن الوفد الحكومي تعامل بمسئولية والتزام كبير وجدية كاملة.

وأكد المسؤول اليمني حرص الوفد كل الحرص على إطلاق الكل، مقابل الكل وفقا لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي ممثلة برئيس المجلس رشاد العليمي والحكومة اليمنية.

وشدد فضائل على أن الوفد الحكومي لن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة.

مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى

وفي أبريل الماضي، رحبت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار البيان إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية ومهمة، حيث تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام.