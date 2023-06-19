الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: تقرير «إيكونوميست» الأسود عن مصر أكاذيب مصدرها الإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى

 كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل التقرير الأسود الذي نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية عن مصر، قائلا: إنها مجلة تحت بير السلم وتحولت للصحافة الصفراء والسوداء وتنشر موضوعات صحفية مدفوعة الأجر.

 وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبرفضائية “صدى البلد”، أن المجلة نفسها كتبت تقرير إيجابي عن الاقتصاد المصري قبل أسبوعين، مؤكدًا أن هذا التقرير الحديث المنشور على صفحات المجلة لا يحمل أسماء ولكن اكتفت بكتابة الإسكندرية.

وأردف أن هذا التقرير يأتي تزامنا مع يوم الاحتفال بذكرى عيد الجلاء يوم 18 يونيو 1956 وخروج آخر جندي إنجليزي مستعمر،مؤكدًا أن  إنجلترا تعمل ضد مصر طوال الوقت. 

 المجلة استعانت بأكاذيب نشرها إعلام الجماعة الإرهابية 

وأوضح أن المجلة استعانت  بأكاذيب نشرها إعلام الجماعة الإرهابية الناطق بالعربية، متسائلا: "أيه شاغلكم بمصر وما تبنيه وتنجزه"، فالمجلة رددت أسئلة جماعة الإخوان في الإسكريبت الموحد الذي كانت توزعه على أبواقها الإعلامية حول العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة ويتحدثون عن إفلاس مصر وعجزها عن تسديد أقساط شحنات القمح. 

وتابع، أن مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، لا يرضخان لأحد مهما كتب إعلام المخابرات الإنجليزية، وأكد أن تقرير مجلة إيكونوميست احتوى على فقرة إيجابية عن إنجازات الرئيس السيسي في البنية التحتية والمشروعات المختلفة والقضاء على قوائم الانتظار. 

أحمد موسى مجلة “إيكونوميست” الجماعة الإرهابية الاقتصاد المصرى مدفوعة الأجر اكاذيب المخابرات الإنجليزية البنية التحتية

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