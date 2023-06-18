مراسلة الدستور تكشف: كم دفع الأهالي لسماسرة مركب اليونان الغارقة؟

قالت ولاء القاضي، مراسلة جريدة الدستور بالمنوفية، إنها توجهت إلى عدد من قرى محافظة المنوفية، بعد سماعها أخبار غرق مركب غير شرعي على حدود اليونان، وخاصة بعد تداول صور على جروبات السوشيال ميديا، تخص مواطنين من المنوفية كانوا على متن القارب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه سمعت أن 75 شخص مفقودين من قرية البتانون كانوا على متن القارب، وعندما توجهت للقرية عرفت أن 9 فقط من أهالي القرية كانوا على متن القارب، ولا يعرف أهلهم عنهم شيء حتى الآن.

ولفتت إلى أن قرية زنارة بالمنوفية قيل أن 100 شخص كانوا على متن القارب، وعندما توجهت إلى هناك سمعت من أكثر من شخص من الأهالي، وعرفت أن القرية أغلب سكانها سافروا بنفس الطريقة، لدرجة أن البعض يطلق على القرية اسم "إيطاليا" نظرًا لكثر عدد المسافرين منه لدولة إيطاليا.

وأشارت إلى أنها سألت أهالي الضحايا المفقودين عن الأموال التي تم دفعها لسماسرة الهجرة غير الشرعية، فقال أحدهم أنه دفع لابنه 160 ألف جنيه قبل السفر، وأن هناك أموال سيدفعها المسافر للسمسار بعد وصوله وعمله هناك.

وتابعت: "شخص حكي لي أنه أب كان قد دفع الأموال لابنه كي يسافر، واستلف أموال كثيرة جدا لهذا السبب، ولكن فشل الابن في السفر وعاد مرة أخرى، وكثرة مطالبة أصحاب الأموال من الأب دفعه ذلك للانتحار لعدم قدرته على تسديد الأموال".