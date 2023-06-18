نائب محافظ المنيا: قبل 30 يونيو كنا بنسمع عن الإدارة المحلية بس مش بنشوفها

كشف الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، عن جهود الدولة المصرية في تأهيل وتدريب الشباب علي القيادة بعد مرورو 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية " الحياة"، مساء اليوم الأحد: "قبل 30 يونيو كنا بنسمع عن الإدارة المحلية بس مش بنشوفها".

وأضاف: "لولا ثورة 30 يونيو ما كان كل ما يحدث الآن، وشعرت بالقلق عندما توليت منصب نائب محافظ المنيا خاصة وأن تخصصي علمي بحت"، مؤكدًا أن المواطن المصري منذ خروجه من بيته يكون في حضن الإدارة المحلية.

وتابع: "لو إن الإدارة المحلية لم تدار بالشكل العلمي يحدث مشكلة وعملت على عمل مزيج بين الخلفية العلمية لدي والإدارة المحلية وحلها بشكل علمي، وقدمنا حلول في الإدارة المحلية لم تكن موجودة من البنية المعلوماتية المكانية والخرائط الجغرافية لرصد المخالفات والبناء والهدم".