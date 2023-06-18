الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في حملة مكبرة.. غلق 8 منشآت طبية بإدارتي الحمام والعلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه تم تكليف لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية للمرور على العيادات والمعامل ومراكز الاشعة والعيادات التخصصية المشتركة والعيادات التمريضية بإدارتي الحمام والعلمين، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

أضاف وكيل صحة مطروح أنه في اطار المرور والمتابعه الدوريه على المنشأت الطبية الخاصة لتقديم الخدمة على الوجه الكامل واللائق بأهالى محافظة مطروح والمترددين عليها واستعداداً لفصل الصيف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة  مطروح ان قامت اللجنة المكلفة برئاسة الدكتورة سماح خوخة مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية و أشرف فودة إدارى العلاج الحر  ومسئولى العلاج الحر بإدارتى الحمام والعلمين بالمرور ومتابعة العمل لعدد ٣٣ منشأة طبية خاصة (عيادات ومعامل ومراكز اشعة وعيادات تمريضية و عيادات تخصصية مشتركة). 

أشار وكيل صحة مطروح الي تم تحرير عدد ٤٥ مخالفة بهذه المنشآت و غلق وتشميع ٨ منشآت صحية خاصة لمخالفتها الإشتراطات الصحية وعدم تحقيق الجودة المطلوبة بتقديم الخدمة الطبية وعدم استيفائها لسياسات مكافحة العدوى.

وأكد وكيل صحة مطروح علي أنه  تم التنبيه المشدد على كافة المنشأت الطبية الخاصه بتقديم الخدمه الطبيه للمترددين عليها بالشكل اللائق و المنصوص عليه بقانون العلاج الحر ٥١/١٩٨١ وإلا سيتم الغلق النهائي للمنشأه.

ولفت وكيل وزارة الصحة في مطروح إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة و سلامة المواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات د.خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

أهالي محافظة مطروح إدارة العلاج الحر العيادات التخصصية المنشآت الطبية الخاصة صحة مطروح محافظ مطروح منشأة طبية خاصة وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل

السعودية تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر ذى الحجة

أول ظهور لميرهان حسين بعد اعتزالها: هرجع أكون معاكم مرة تانية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران