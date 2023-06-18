في حملة مكبرة.. غلق 8 منشآت طبية بإدارتي الحمام والعلمين

قال د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه تم تكليف لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية للمرور على العيادات والمعامل ومراكز الاشعة والعيادات التخصصية المشتركة والعيادات التمريضية بإدارتي الحمام والعلمين، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

أضاف وكيل صحة مطروح أنه في اطار المرور والمتابعه الدوريه على المنشأت الطبية الخاصة لتقديم الخدمة على الوجه الكامل واللائق بأهالى محافظة مطروح والمترددين عليها واستعداداً لفصل الصيف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح ان قامت اللجنة المكلفة برئاسة الدكتورة سماح خوخة مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية و أشرف فودة إدارى العلاج الحر ومسئولى العلاج الحر بإدارتى الحمام والعلمين بالمرور ومتابعة العمل لعدد ٣٣ منشأة طبية خاصة (عيادات ومعامل ومراكز اشعة وعيادات تمريضية و عيادات تخصصية مشتركة).

أشار وكيل صحة مطروح الي تم تحرير عدد ٤٥ مخالفة بهذه المنشآت و غلق وتشميع ٨ منشآت صحية خاصة لمخالفتها الإشتراطات الصحية وعدم تحقيق الجودة المطلوبة بتقديم الخدمة الطبية وعدم استيفائها لسياسات مكافحة العدوى.

وأكد وكيل صحة مطروح علي أنه تم التنبيه المشدد على كافة المنشأت الطبية الخاصه بتقديم الخدمه الطبيه للمترددين عليها بالشكل اللائق و المنصوص عليه بقانون العلاج الحر ٥١/١٩٨١ وإلا سيتم الغلق النهائي للمنشأه.

ولفت وكيل وزارة الصحة في مطروح إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة و سلامة المواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات د.خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.