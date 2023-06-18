إيطاليا تهزم هولندا وتحتل المركز الثالث فى دورى الأمم الأوروبية

احتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بفوزه الصعب على هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دي جرولش فيسته" بمدينة أنشخيدة.

افتتح فيديريكو دياماركو، التسجيل مبكرًا للمنتخب الإيطالي، في الدقيقة 6. الهدف جاء من كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء وصلت إلى جياكومو راسبادوري الذي مررها إلى فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رائعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف دافيد فراتيسي، الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب إيطاليا، ترتطم بالدفاع ومن ثم تصل إلى فراتيسي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

الدقيقة 40، شهدت أخطر فرص منتخب هولندا، عندما أهدر كودي جاكبو، انفرادًا محققًا وتامًا بالمرمى بطريقة غريبة، ليحرم منتخب "الطواحين" من هدف تقليص الفارق.

وفي الشوط الثاني، استطاع منتخب هولندا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 عن طريق ستيفن بيرجوين بعد مراوغته ديماركو داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديد الكرة بقوة في الشباك.

واستطاع فيديريكو كييزا تسجيل الهدف الثالث لـ إيطاليا في الدقيقة 73، بعد تلقيه تمريرة من فراتيسي، ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى هولندا في التعامل معها.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا لـ فيجورست مهاجم هولندا في الدقيقة 82، بداعي التسلل.

وسجل جيني فينالدوم الهدف الثاني لـ هولندا في الدقيقة 90 بتسديدة من متابعة لتمريرة فيرمان.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد إسبانيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ منتخب إيطاليا، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دونارما.

خط الدفاع: تولوي – بونجيورنو – أتشيريي.

خط الوسط: جنونتو – فراتيسي – كريستانتي - ماركو فيراتي – ديماركو.

خط الهجوم: راسبادوري – ريتيجوي.

بينما بدأ منتخب إيطاليا، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جوستين بيلو.

خط الدفاع: دومفريس- جيرترويدا- فيرجيل فان دايك- ناثان آكي.

خط الوسط: ماتس ويفر- فرينكي دي يونج- سيمونز.

خط الهجوم: دونيل مالين- كودي جاكبو- نوا لانج.