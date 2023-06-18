الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سارة عبدالرحمن على بوستر دعائى منفرد لمسلسل "ريفو 2"

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

طرحت منصة watch it الرقمية بوستر دعائيًا جديدًا للفنانة سارة عبدالرحمن التي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “ريفو” والمقرر عرضه عبر المنصة خلال الأيام المقبلة.

وظهرت سارة عبدالرحمن على البوستر الدعائي لمسلسل “ريفو 2” منفردة وتجسد خلال الأحداث شخصية “ياسمين رحمي” ومن المقرر انطلاق أولى حلقات العمل يوم 21 يونيو الجاري.

وطرحت منصة WATCH IT من يومين الإعلان الرسمي لمسلسل “ريفو 2” وظهر خلال البرومو أمير عيد وهو يغني وسط الجمهور، وتستعيد فرقة ريفو ذكرياتها في التسعينيات، وظهر أيضًا صراع المنتجين على تحويل فرقة ريفو إلى عمل فني.

وفي الجزء الثاني من “ريفو”، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض ألزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

يشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

watch it منصة watch it سارة عبد الرحمن ريفو ريفو 2

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