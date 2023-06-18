رؤية هلال ذى الحجة 2023.. مراصد السعودية تستعد لحسم الموعد

أنهت المملكة العربية السعودية استعداداتها لرصد هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الأحد.

وأعلنت جامعة المجمعة السعودية أن المرصد⁩ الفلكي التابع لها بحوطة سدير، أنهى جميع استعداداته لتحري ورصد هلال شهر ذي الحجة هذا اليوم الأحد، 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م.

موعيد عيد الأضحى 2023

ورجح فلكيون بأن يوم غدٍ الإثنين سيكون بداية شهر ذي الحجة، وعليه سيكون الوقوف بعرفة يوافق يوم الثلاثاء 9/ 12/ 1444هـ الموافق 27/ 6/ 2023م.



وفي محافظة الحريق جنوب العاصمة الرياض، عادت لجنة الترائي للعمل بعد غياب 15 عامًا، حيث تم تجهيز موقع لإتاحة الفرصة للمهتمين بالترائي من أبناء المحافظة لرؤية الهلال.

موعد وقفة عرفة 2023

ونشر مرصد الشمس الفلكي الأثري السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة لفلكي محمد ردة الثقفي، حيث أكد أنه فلكيًا تمت ولادة هلال ذي الحجة صباح اليوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩- وسوف يغرب بعد غروب الشمس هذا المساء بعمر ١١.٣٠ س، وعلى هواة الرصد والمراصد الاجتهاد فالرؤية ممكنة بالعين المجردة والمنظار والتلسكوب.

كما أنهى مرصد الأهلة في محافظة تمير استعداداته، لتحري ورصد هلال شهر ذي الحجة هذا اليوم الأحد.

وتتواجد مساء اليوم لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر ذي الحجة، حيث تظهر خريطة فضائية خلو السماء من السحب والغبار في أماكن الترائي الآن.

في السياق، أعلنت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة، وأن الخميس 29 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب المركز الدولي للفلك.

تعتبر عملية تحري هلال ذي الحجة أمرًا مهمًا للدول العربية الإسلامية وجميع أنحاء العالم، حيث يتم من خلالها تحديد موعد بدء موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.