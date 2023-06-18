الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رؤية هلال ذى الحجة 2023.. مراصد السعودية تستعد لحسم الموعد

موعد عيد الأضحى
موعد عيد الأضحى 2023

أنهت المملكة العربية السعودية استعداداتها لرصد هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الأحد.

وأعلنت جامعة المجمعة السعودية أن المرصد⁩ الفلكي التابع لها بحوطة سدير، أنهى جميع استعداداته لتحري ورصد هلال شهر ذي الحجة هذا اليوم الأحد، 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م.

موعيد عيد الأضحى 2023

ورجح فلكيون بأن يوم غدٍ الإثنين سيكون بداية شهر ذي الحجة، وعليه سيكون الوقوف بعرفة يوافق يوم الثلاثاء 9/ 12/ 1444هـ الموافق 27/ 6/ 2023م.


وفي محافظة الحريق جنوب العاصمة الرياض، عادت لجنة الترائي للعمل بعد غياب 15 عامًا، حيث تم تجهيز موقع لإتاحة الفرصة للمهتمين بالترائي من أبناء المحافظة لرؤية الهلال.

موعد وقفة عرفة 2023

ونشر مرصد الشمس الفلكي الأثري السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة لفلكي محمد ردة الثقفي، حيث أكد أنه فلكيًا تمت ولادة هلال ذي الحجة صباح اليوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩- وسوف يغرب بعد غروب الشمس هذا المساء بعمر ١١.٣٠ س، وعلى هواة الرصد والمراصد الاجتهاد فالرؤية ممكنة بالعين المجردة والمنظار والتلسكوب.

كما أنهى مرصد الأهلة في محافظة تمير استعداداته، لتحري ورصد هلال شهر ذي الحجة هذا اليوم الأحد.

وتتواجد مساء اليوم لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر ذي الحجة، حيث تظهر خريطة فضائية خلو السماء من السحب والغبار في أماكن الترائي الآن.

في السياق، أعلنت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة، وأن الخميس 29 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب المركز الدولي للفلك.

تعتبر عملية تحري هلال ذي الحجة أمرًا مهمًا للدول العربية الإسلامية وجميع أنحاء العالم، حيث يتم من خلالها تحديد موعد بدء موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. 

 

هلال ذي الحجة عيدالأضحى 2023 يوم عرفة 2023 موعيد عيد الأضحى رؤية الهلال 2023 بدء حج 2023

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

تنسيق محافظة المنوفية 2023- 2024 جميع المراحل

محافظ المنيا يوجه بتطوير البنية التحتية بمدن وقرى مراكز المحافظة

مطار مرسى مطروح الدولى يستقبل أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من صربيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران