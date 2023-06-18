الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لدغته "كوبرا".. مصرع شاب يهوى تربية الزواحف فى الدقهلية

لدغته كوبرا
لدغته "كوبرا

لقي شاب عشريني من هواة تربية الزواحف، مصرعه بلدغة ثعبان كوبرا، وذلك بقرية ميت سويد التابعة لمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتصرح بتسليمه لذويه ودفنه.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد، بمصرع شاب بلدغة ثعبان كوبرا.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمود أحمد حسن الفرحانى 19 سنة، مقيم بقرية ميت سويد، نتيجة لدغه الثعبان أثناء لهوه معه، وتوفى متأثرًا بالإصابة.

وشيع أهالي قرية ميت سويد جثمان الشاب من المسجد البحري، وتم دفنه فى مقابر أسرته وسط حالة من الحزن بين المشيعين.

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