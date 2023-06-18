الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تبحث دعم إجراء الانتخابات فى ليبيا

عماد السايح وعبدالله
عماد السايح وعبدالله باتيلي

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الأحد، استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، بحضور عضوي المجلس عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، وذلك بديوان مجلس المفوضية في طرابلس.

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وأشاد باتيلي بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليًا.

وبحسب بيان للمفوضية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، يأتي هذا اللقاء في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات.

واستعرض باتيلي والسايح جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

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