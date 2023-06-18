رصف كوبري فزارة بمدينة القوصية ضمن خطة تحسين الطرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة وفقًا للخطة الموضوعة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف لما لها من الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وهو ما يظهر جليًا في استكمال نهو أعمال رصف كوبري فزارة على الترعة الإبراهيمية بمركز القوصية، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة والمرور الميداني على أعمال الرصف لمتابعة مراحل العمل ومعدلات الإنجاز والاطمئنان على التنفيذ طبقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت، رئيس المركز من نهو أعمال إعادة رصف كوبري فزارة على الترعة الإبراهيمية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وفتح محاور جديدة تحد من الاختناقات المرورية بالشوارع وتسهيل الحركة والنقل والانتقال وذلك بإشراف مصطفى حسن عرابي، نائب رئيس المركز بالتنسيق بين الجهات المعنية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الطرق عن طريق أعمال إعادة الرصف.

كما تضمنت أعمال إعادة الرصف التى نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 (شبكة موسعة من الطرق منها طريق بلوط / منشأة خشبة بطول 4.5 كم وطريق منشاة خشبة / كوبرى أبو كليلة بالتتالية بطول 4.8 كم طريق بالاضافة إلى طريق طراد النيل وهو رصف إنشائي جديد للطريق بطول 4.25 كم فضلاً عن عدد من الشوارع داخل مدينة القوصية) ضمن خطة تحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية.

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق