فان دايك وجاكبو يقودان تشكيل هولندا أمام إيطاليا فى دورى الأمم الأوروبية

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره الإيطالي، على ملعب "دي جروليتش فيتسه" في هولندا"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة هولندا ضد إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل هولندا الرسمي استعدادًا لمواجهة إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية

جاء تشكيل هولندا الرسمي استعدادًا لمواجهة إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جوستين بيلو.

خط الدفاع: دومفريس- جيرترويدا- فيرجيل فان دايك- ناثان آكي.

خط وسط الملعب: ماتس ويفر - فرينكي دي يونج – سيمونز.

في خط الهجوم: دونيل مالين- كودي جاكبو- نوا لانج.

وكان منتخب هولندا قد تأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 2-4، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

بينما خسر منتخب إيطاليا أمام منتخب إسبانيا بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.