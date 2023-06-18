الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عرض فيلم "جوندر مان" في معهد جوتة بالقاهرة.. غدًا الإثنين

فيلم جوندر مان Gundermann
فيلم جوندر مان Gundermann

ينظم معهد جوته الألماني، عرض الفيلم الروائي الطويل الألماني "جوندر مان" للمخرج، أندرياس درِسدن، إنتاج عام 2018، مزود بالترجمة إلى العربية، وذلك في مقر المعهد بالدقي، وذلك غدًا الموافق 19 يونيو 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً.

فيلم جوندر مان- Gundermann

يقدم الفيلم الروائي، سيرة ذاتية عن سائق الحفار ومؤلف الأغاني، جِرهارد جوندرمان الملقب بـ جوندي (1955-1998) عن حياته القصيرة والحافلة بالفن.

ويجمع هذا الفيلم بين الطابعين السينمائي والموسيقي وينجح من خلال ذلك في تجسيد طبيعة شخصيته المعقدة وكذلك التناقضات التي واجهته في حياته في ألمانيا الشرقية، حيث إن هذه الدراما التي اتسمت أحداثها بالترابط رغم عدم التزامها بالتسلسل الزمني، أبت عن الحكم على هذا الفنان العنيد صاحب الفكر الحر، بل سمحت لنفسها بالتأثر بصراعه الداخلي.

وقد استعان مخرج هذا الفيلم بمشاهد من الحياة اليومية في محاولته للاقتراب من شخصية معقَّدة عاشت في بلد على وشك الانهيار وتجسيدها على نحو مثالي من خلال الدور الرئيسي في الفيلم، 

وفيلم Gundermann، يعرض ضمن برنامج أفلام "مع الموسيقى"، الذي ينظمه معهد جوته الألماني بالقاهرة.

التبادل الثقافي الترجمة إلى العربية فيلم جوندر مان معهد جوتة الألماني الموسيقى

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