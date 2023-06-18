الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين خلال مشاجرة فى 6 أكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في مشاجرة نشبت في مدينة 6 أكتوبر، وذكروا أن خلافات بينهم، أدت للتشاجر، مما أسفر عن إصابتهم، حيث تبادلوا الاعتداء خلال المشاجرة. 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان التشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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