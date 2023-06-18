الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلعت عبدالقوي: 36 ألف جميعة أهلية وفقت أوضاعها بعد تطبيق القانون

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي وفّقت أوضاعها بلغت نحو ٣٦ ألف جمعية، موضحًا أن عدد الجمعيات الأهلية قبل تطبيق القانون رقم ١٤٩، بلغ نحو ٥٢ ألف جمعية ومؤسسة أهلية، فضلًا عن عددٍ من الاتحادات النوعية والإقليمية.

وأشار إلى أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية في يناير ٢٠٢١، حددت مدة توفيق أوضاع الجميعات خلال عام تنتهي في يناير ٢٠٢٢، عن طريق سيستم، وكان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يساعد في عملية توفيق الأوضاع.

وأوضح أنه من وفّقوا أوضاعهم خلال العام الأول بلغوا ٢٤ ألف جمعية ومؤسسة أهلية و٤ آلاف قدموا ولم يستكملوا الأوراق، مشيرًا إلى أن النواب تقدموا وكذلك الحكومة بتعديل تشريعي لمد مهلة توفيق الأوضاع لمدة شهر وتمت الموافقة وتم فتح باب توفيق الأوضاع مرة أخرى من إبريل ٢٠٢٢ لمدة ستة أشهر تنتهي في أكتوبر ٢٠٢٤، كما أن القانون نص على منح وزير التضامن الحق في مد المهلة لمدة ستة أشهر بموافقة مجلس الوزراء، وانتهت في إبريل ٢٠٢٣.

وأوضح أن إجمالي عدد الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها بلغ ٣٦ ألف جميعة، مشيرًا إلى ١٦ ألف جميعة الباقية منها ١٢ ألف غير موجودة وليس لهم نشاط، وهناك ١٢٠٠ جمعية نشاطها موقوف بأحكام قضائية.

وشدد طلعت عبدالقوي، إلى أن الأهم الكيف وليس الكم، موضحًا أن تأسيس الجمعية لم يعد مشكلة وأصبح سهلًا، والباب مفتوح وكل يوم يُعلن ميلاد جمعيات جديدة.

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