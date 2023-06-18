الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" للسلع المخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وتم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالي 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية».

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة، محمّلة بعبوات تضم سلعًا غذائية جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

أسعار مخفضة مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية الموقع الرسمي قافلة السلع الغذائية

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