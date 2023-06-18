سعر طن الحديد اليوم 18-6-2023 في مصر (تفاصيل)

ينال البحث عن سعر طن الحديد اهتمام قطاع كبير لمعرفة أخر تطوراته وغيره من مستلزمات البناء المهمة لمجال العقارات في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023



نرصد خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 وعدد من مواد البناء الأخرى.



سعر طن الحديد اليوم في مصر



حديد عز 37500 جنيه

حديد بشاى 37,000 جنيه

حديد العتال 37,000 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 33,500 جنيه

حديد المراكبى 33,500 جنيه

حديد المصريين 36,000 جنيه

حديد الكومى 33,700 جنيه

حديد المعادي 33,700 جنيه

حديد بيانكو 33,500 جنيه

حديد العشرى 34,000 جنيه

حديد مصر ستيل 34,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم في مصر



اسمنت المسلح 1,830 جنيه

اسمنت النصر 1,795 جنيه

أسمنت الفهد 1,700 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه

اسمنت المخصوص 1,710 جنيه

أسمنت العسكري 1,730 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

أسمنت حلوان 1,750 جنيه

أسمنت السهم 1,730 جنيه

اسمنت السويدى 1,900 جنيه

جنوب الوادي 1,720 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت المعلم 1,670 جنيه

أسمنت تايتان 1,850 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,790 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت المصري 1,840 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيه

أسمنت المنيا 1,730 جنيه

أسمنت البرج 1,850 جنيه

أسمنت الماكس 1900 جنيه

أسعار الطوب اليوم في مصر



طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه



أسعار الرمل اليوم في مصر



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه

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