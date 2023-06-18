الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر طن الحديد اليوم 18-6-2023 في مصر (تفاصيل)

الحديد
الحديد

ينال البحث عن سعر طن الحديد اهتمام قطاع كبير لمعرفة أخر تطوراته وغيره من مستلزمات البناء المهمة لمجال العقارات في مصر.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 يونيو 2023

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023
 

نرصد خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 وعدد من مواد البناء الأخرى.
 

سعر طن الحديد اليوم في مصر 
 

حديد عز 37500 جنيه
حديد بشاى 37,000 جنيه
حديد العتال 37,000 جنيه
حديد عطية 37,000 جنيه
حديد سرحان 33,500 جنيه
حديد المراكبى 33,500 جنيه
حديد المصريين 36,000 جنيه
حديد الكومى 33,700 جنيه
حديد المعادي 33,700 جنيه
حديد بيانكو 33,500 جنيه
حديد العشرى 34,000 جنيه
حديد مصر ستيل 34,000 جنيه
 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 
 

اسمنت المسلح 1,830 جنيه
اسمنت النصر 1,795 جنيه
أسمنت الفهد 1,700 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه
اسمنت المخصوص 1,710 جنيه
أسمنت العسكري 1,730 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
أسمنت حلوان 1,750 جنيه
أسمنت السهم 1,730 جنيه
اسمنت السويدى 1,900 جنيه
جنوب الوادي 1,720 جنيه
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه
أسمنت الممتاز 1,840 جنيه
أسمنت السويس 1,850 جنيه
أسمنت المعلم 1,670 جنيه
أسمنت تايتان 1,850 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,790 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 1,840 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيه
أسمنت المنيا 1,730 جنيه
أسمنت البرج 1,850 جنيه
أسمنت الماكس  1900 جنيه 

 

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أسعار الطوب اليوم في مصر 
 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
 

أسعار الرمل اليوم في مصر 
 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه

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