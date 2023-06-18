الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 يونيو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن أسعار مواد البناء اهتمام الكثير من العاملين في قطاع العقارات أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم وفق التراخيص الممنوحة لهم من الإدارات المحلية.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 يونيو 2023

نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 يونيو 2023، وفق آخر تحديث للأسعار في السوق.

أسعار الحديد اليوم الأحد 

حديد عز 37,500 جنيه.
حديد بشاي 37,000 جنيه.
حديد العتال 37,000 جنيه.
حديد عطية 37,000 جنيه.
حديد سرحان 33,500 جنيه.
حديد المراكبى 33,500 جنيه.
حديد المصريين 36,000 جنيه.
حديد الكومى 33,700 جنيه.
حديد المعادي 33,700 جنيه.
حديد بيانكو 33,500 جنيه.
حديد العشري 34,000 جنيه.
حديد مصر ستيل 34,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 

أسمنت المسلح 1,830 جنيه.
أسمنت النصر 1,795 جنيه.
أسمنت الفهد 1,700 جنيه.
أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه.
أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.
أسمنت العسكري 1,730 جنيه.
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه.
أسمنت حلوان 1,750 جنيه.
أسمنت السهم 1,730 جنيه.
أسمنت السويدي 1,900 جنيه.
جنوب الوادي 1,720 جنيه.
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه.
أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.
أسمنت السويس 1,850 جنيه.
أسمنت المعلم 1,670 جنيه.
أسمنت تايتان 1,850 جنيه.
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
أسمنت المهندس 1,790 جنيه.
أسمنت النهضة 1,820 جنيه.
أسمنت أسوان 1,780 جنيه.
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه.
أسمنت قنا 1,830 جنيه.
أسمنت المصريين 1,770 جنيه.
أسمنت المصري 1,840 جنيه.
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.
أسمنت التعمير 1,740 جنيه.
أسمنت المنيا 1,730 جنيه.
أسمنت البرج 1,850 جنيه.
أسمنت الماكس  1900 جنيه. 
 

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

أسعار بيض المائدة اليوم السبت 17 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار الطوب اليوم الأحد 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه.
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه.
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه.
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه.
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه.

أسعار الرمل 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.
رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.
زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.
زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.

 

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في التعاملات المسائية... انخفاض في أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالي

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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.619 دولار للمليون وحدة حرارية

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