ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.619 دولار للمليون وحدة حرارية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات اليومية، بلغت 2.619 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.533 دولار.

ويتوقع خبراء الطاقة العالمية، أن الطلب على الغاز في موسم الصيف قد يجلب بعض الارتفاع، ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزون القادمة من وزارة الطاقة الأمريكية زيادة طفيفة في المخزونات مقارنة بالتقرير السابق.

وتوقع المحللون أن يشهدوا زيادة قدرها 97 مليار قدم مكعب، انخفاضًا من 104 مليار قدم مكعب سابقًا، للإشارة إلى أن مشتريات الغاز الطبيعي آخذة في الانتعاش أو أن العرض محدود. ويمكن أن تجلب الزيادة الأصغر مزيدًا من الاتجاه الصعودي للسلعة.

وفي السياق، كشفت تقارير عالمية عن أن موجات الحر دفعت لشراء الغاز الطبيعي لوحدات تكييف الهواء، وسط ثبات حذر في سوق الغاز الطبيعية.

وأوضح تقرير المخزون هذا الأسبوع من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، أن السحب في المخزونات قد يشير إلى أن الطلب على السلع المبردة يرتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.