بـ"أسعار رمزية".. كل ما لا تعرفه عن نظام الاستعارة والاشتراك في مكتبات مصر

تتصدر نظام الاشتراك والاستعارة في مكتبات مصر عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات بالتزامن مع إجازة أخر العام، حيث يرغب الكثير من الناس في استغلال إجازة الصيف في الذهاب إلى المكتبات العامة في مصر وتنمية مهاراتهم وابداعاتهم هم وأطفالهم من خلال التردد على هذه المكتبات.



"الدستور" تستعرض خلال السطور التالية نظام الاشتراك واستعارة الكتب في أشهر مكتبات مصر العامة التي يقبل الناس عليها في أوقات فراغهم.



مكتبة الإسكندرية



تقدم مكتبة الإسكندرية خدمة الاستعارة الخارجية للعديد من الكتب، حيث يمكن للباحثين من حاملي العضويات السنوية فقط الاستفادة من خدمة الاستعارة المتاحة بقاعة الاطلاع الرئيسية، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت المكتبة أنه يمكن للعضو الباحث استعارة كتابين في كل مرة لمدة أسبوعين مع تسلُّم إيصال الاستعارة، وذلك باستخدام كارت العضوية الخاص بالعضو ذاته فقط، ويمكن تجديد المواد المستعارة لمدة أخرى "أسبوعين" إن لم تكن مطلوبة من مستخدم آخر، ويتم التجديد عن طريق أي وسيلة من الوسائل التالية: مكتب الاستعار، أو الاتصال تليفونيًّا بمكتب الاستعارة: 4839999 (203) + داخلي: 1568، أو موقع المكتبة الإلكتروني الرسمي.



وقالت المكتبة: وفي حالة الرغبة في طلب أو حجز كتاب مستعار من قِبل عضو آخر، يمكن التوجه إلى مكتب الاستعارة، وسيتم أخطار طالب الكتاب إلكترونيًّا عند توافر الكتاب المطلوب حال وصوله.

وأكدت على أنه بعد انتهاء المدة المحددة للكتب المستعارة يتم تسليمهم إلى مكتب الاستعارة بالمستوى الأرضي (E) داخل قاعة الاطلاع الرئيسية، والتأكد من الحصول على إيصال تسليم الكتاب. في حالة تأخير تسليم الكتب المستعارة عن الموعد المحدد يتم احتساب تكلفة تأخير للكتب المتأخرة.



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك



وفيما يخص مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، فإن رسوم عضوية المكتبة ٥٠ جنيهًا فى السنة، مقابل كارنيه معالج بخاصية الـrfid، بينما رسم الدخول لغير الأعضاء ٢ جنيه فقط، بحسب ما أكده مدير المكتبة الأستاذ ياسر عثمان.



مكتبات مصر العامة



وأما مكتبات مصر العامة بفروعها المختلفة، فتقبل اشتراك جميع فئات المجتمع بدءًا من سن ثلاث سنوات، ويتمتع العضو بجميع الخدمات التى تقدمها المكتبة، وحددت إدارة المكتبة الاشتراك، فالعضوية سنوية ثابتة من تاريخ الاشتراك حتى السنة التالية.



وحددت ثمن العضوية للأطفال من سن ٣ حتى ١٦ سنة ٢٠ جنيهًا، بينما الطلبة فوق ١٦ عامًا ٣٠ جنيهًا، وأما الكبار فوق ٣٠ سنة ٤٠ جنيهًا، وأما الذين تجاوزا الـ ٦٠ سنة فعضويتهم ٢٥ جنيهًا، وثمن البدل فاقد للعضوية ٥ جنيهات، وطابع شهداء لكل اشتراك بقيمة ٥ جنيهات. وأما العضوية العائلية فبتخفيض ٢٥٪ لجميع أفراد الأسرة فى حالة الاشتراك العائلى.



تبلغ تكلفة الإشتراك 30 جنيها للفئة العمرية من 16 إلى 30 سنة، ويُسمح لغير الأعضاء بزيارة المكتبة مجانا يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع من 9:30 وحتى 11 صباحا، للتعرف علي مقتنيات المكتبة وخدماتها.



وأوضحت إدارة المكتبة أن العضو الذي جدد اشتراكه، ولا توجد عليه أية غرامات أو عقوبات له الحق أن يستعير 5 كتب لمدة 14 يومًا، يمكنه تجديد الاستعارة لمدة 14 يوما أخرى عن طريق الحضور أو الاتصال تليفونيا بقسم الإعارة أو من خلال موقع فهرس المكتبة، لا يُسمح بالإعارة الفردية للكتب المرجعية مثل القواميس والموسوعات والدوريات والمواد السمعية والبصرية.



وأما الأوراق المطلوبة لعضوية الاشتراك هى: عدد ٢ صورة شخصية + صورة البطاقة الشخصية، وتقدم المكتبة خدماتها يوميًا من ١٠ صباحًا إلى ٧ ما عدا الثلاثاء، الزيارة المجانية يومى الجمعة والاثنين من 9:30صباحًا حتى ١١ صباحًا.



مكتبة مصر الجديدة



وأما إدارة المكتبة فقد حددت نظام الاشتراك للمصريين ربع سنوي ٥٠ جنيهًا، وسنوي ٢٠٠ جنيه، بينما اشتراك غير المصريين ربع سنوى ٧٥ جنيهًا، بينما نصف سنوى ١٥٠ جنيهًا، وسنوى ٣٠٠ جنيه، وأما قيمة زيارة المكتبة ٢٠ جنيهًا للزيارة الواحدة بعدد مرات مفتوحة، وحددت المكتبة الأوراق المطلوبة للاشتراك وهى: صورتان شخصيتان، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة ميلاد، جواز سفر وإقامة لغير المصريين. تفتح المكتبة أبوابها يوميًا من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الثامنة مساءً.



مكتبة الدومينيكان



ومكتبة الدومنيكان بالدراسة وبالتحديد في شارع الطرابيشي، فقد حددت تكلفة الاشتراك بالمكتبة ٢٠ جنيهًا للاشتراك الشهرى، بينما ٥٠ جنيهًا للاشتراك نصف السنوى، و٧٠ جنيهًا للاشتراك السنوى، وتفتح أبوابها للزوار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة ٥ مساءً، حيث يزورها الطلبة والباحثون.



مكتبة الزاوية الحمراء



حددت المكتبة نظامًا للعضوية، وهو اشتراك لكل أفراد الأسرة فى عضويتها للاستفادة من الخدمات المجانية التى تقدمها، ويتم عمل العضوية مقابل ٥٠ جنيهًا لمدة عام من تاريخ الاشتراك.



وأتاحت المكتبة تقديم خدمات الإعارة الداخلية للدوريات من خلال تمكينهم من الاطلاع على أبرز الصحف المصرية، بالإضافة إلى الإعارة الخارجية، حيث يمكن للأعضاء استعارة ٥ كتب بموجب بطاقة العضوية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بالحضور أو من خلال التليفون، أو عن طريق موقع المكتبة على الإنترنت لمدة مماثلة.



المكتبة المركزية بجامعة القاهرة



حددت إدارة المكتبة قواعد لنظام الاستعارة، وهى تأمين الاستعارة ١٠٠ جنيه للطالب، وأما أعضاء هيئة التدريس ٢٠٠ جنيه، بينما الدراسات العليا ٧٠٠ جنيه، ولا تتم الاستعارة إلا إذا كان الكتاب تتوافر منه نسخ زائدة فى المخازن، ومدة الاستعارة أسبوع ثم تتجدد أسبوعًا آخر.



مكتبة الأزهر



تقدم أقدم مكتبة في مصر خدمة الاطلاع الداخلي، وتصل قيمة الاشتراك للطلبة المصريين 40 جنيها وطلاب الدراسات العليا المسجلين 30 جنيهًا، وتتيح المكتبة الاطلاع على المخطوطات ولكن لم يتم الاستعانة بها، بينما تتيح الاستعارة في المراجع والمصادر الأخرى من أمهات الكتب.



مكتبة حلوان العامة



تقدم المكتبة خدمة الاستعارة، والنسخ على CDs، وحددت أسعار الاشتراك للمؤسسات 100 جنيه للفرد، بينما الاشتراك السنوي للأفراد 300 جنيه و50 جنيه للاشتراك الشهرى، والمكتبة تعمل من 8 صباحًا لـ 7:30 مساءً في الشتاء، وفي الصيف من 8 صباحًا لـ 8:30 مساءً.