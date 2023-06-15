وزير الثقافة: مكتبة مصر العامة في قنا تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا "مكتبة مصر العامة" بقنا بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات بتكلفة قاربت 65 مليون جنيه على مساحة كلية 4400 متر مربع.

وتفقدت وزيرة الثقافة مبنى المكتبة المكون من 4 طوابق تشمل، الدور الأرضي، وتبلغ مساحته 867 مترًا مربعًا، مكون من قاعة اجتماعات، قسم الإعارة والاشتراكات، كافتيريا مكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ووعاء معلوماتي، ومنطقة أنشطة للأطفال والطابق الأول يضم مكتبة للكبار، تبلغ مساحتها 817.50 مترا مربعًا، قاعة اطلاع للكبار تستوعب عدد 25 ألف كتاب، قاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب مكاتب إدارية، أماكن استقبال الجمهور.

والطابق الثاني ويشمل مكتبة الشباب، وتبلغ مساحتها 817.50 متراً مربعًا مكونة من قاعة اطلاع شباب بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيداً، وأماكن لاستقبال الجمهور.

كما تفقدت الطابق الثالث والذي يضم قاعات متعددة الاستخدام، بمساحة إجمالية 817.50 متراً مربعًا مكونة من، قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازاً للحاسب الآلي، قاعة تدريب لغات تستوعب عدد 40 مستفيداً، قاعة متعددة الأغراض تستخدم في تقديم أنشطة وإقامة معارض فنية، إلى جانب المكاتب الإدارية لإدارة المكتبة.

واختتمت الجولة بتفقد الطابق الأخير، والذي يتكون من حديقة سطحية، غرفة مدير المكتبة، غرفة أرشيف، مكتب الحسابات الخاص بالمكتبة، وأعمال السكرتارية، ومناطق خدمات، وقاعة اجتماعات خاصة بإدارة المكتبة.

وقالت د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن مكتبة مصر العامة بقنا، تُمثل نقلة نوعية متميزة في مسار منظومة العمل الثقافي والتنموي بمحافظة قنا، وقيمة مُضافة لرصيد منشآتنا الثقافية العملاقة، فهي منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة، في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وأشادت وزيرة الثقافة بمنظومة العمل الثقافي لمكتبات مصر العامة، وما تتسم به من التزام وتنظيم وحرص على تطوير العمل بما يخدم مسار التنمية الثقافية بربوع الوطن، كما أعربت عن تطلعاتها إزاء أهمية التنسيق مع مكتبة مصر العامة، بتفعيل عدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة كالسينما وغيرها، ليتم تقديمها لجمهور مكتبة مصر العامة بقنا، بجانب الأنشطة المكتبية المتعارف عليها، وما يمكن أن تقدمه المكتبة من تعزيز آليات الثقافة الإلكترونية، وتقنيات والذكاء الاصطناعي، لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الثقافي.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا:"إن افتتاح مكتبة مصر العامة يُمثل إنجازاً متميزًا للثقافة المصرية بمحافظة قنا، وما ستقدمه لأبنائنا من خدمات معرفية هائلة متنوعة، لتؤكد بأن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي والتنموي بكافة أرجائها، في ظل إيمانها الكامل بأهمية مردود قوى مصر الناعمة في تشكيل الوجدان الشعبي"، كما ثمن محافظ قنا، جهود وزارة الثقافة في إحداث نقلة نوعية في هذا المسار، وفي قدرتها على تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري القادر على مجابهة تحدياتنا الراهنة، لاسيما ما تنتهجه الوزارة في إرساء دعائم تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات، ومنها محافظة قنا، وما تشهده من مشروعات كبيرة من الإنشاء والإحلال والتجديد لمنشآتها الثقافية من قصور ومكتبات بكافة المراكز والقرى، مضيفًا بأن محافظة قنا مؤهلة من خلال ما تمتلكه من المنشآت والرموز الثقافية والفنية، لأن تكون مركزاً للإشعاع الثقافي المُعبر عن الهوية المصرية.

ووجه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها وتقديرها لدور صندوق مكتبات مصر العامة، في إنشاء ونشر المكتبات العامة في كافة أنحاء الوطن، وكذلك قطاعات وزارة الثقافة على تعاونهم وإهدائهم الإصدارات والكتب لمكتبات المنظومة، كما وجه الشكر لمحافظ قنا لحرصه منذ بداية تولي منصبه على دعم المشروع، وتذليل التحديات وخاصة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بالمتابعة الشخصية والميدانية لكل مراحل تنفيذ المشروع، لتكون المكتبة نافذة ثقافية ورئة جديدة للتنوير في هذه المحافظة العريقة.

أضاف الطايفي:"تُعد مكتبة مصر العامة بقنا، هى الأحدث والأكبر على كافة الأصعدة من حيث المساحة والتجهيزات ومستوى الخدمات المقدمة لكافة شرائح الجمهور، وستعمل المكتبة على اكتشاف المواهب في كافة المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية".

وأكد الطايفي أن صندوق مكتبات مصر العامة، سيواصل التنسيق مع المحافظة، لتزويدها بكل ما تحتاجه من كتب ومراجع وبرامج وأنشطة، وورش عمل وندوات تنفيذًا لأهداف وغايات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وموافاة وزارة الثقافة بشكل دوري وفق النظام المعمول به في سائر مكتبات المنظومة.

حضر الافتتاح الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، واشنادل حلمي، عضو مجلس إدارة مكتبة مصر العامة ، ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.