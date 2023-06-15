الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور وزيرة الثقافة.. أشرف رشاد يشهد افتتاح "مكتبة مصر العامة" بقنا

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في افتتاح مكتبة مصر العامة بقنا، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات، بتكلفة تقترب من 65 مليون جنيه، وأقيم على مساحة كلية تبلغ 4400 متر.

جاء ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بثورة الـ30 من يونيو، بحضور د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وقال "رشاد" إن المكتبة تمثل مسارًا جديدا ومتميزًا للارتقاء بالمستوى الثقافي والحضاري على مستوى الصعيد، واستمرارًا بنهج الدولة نحو خلق صعيد متكامل.

من جانبها قالت وزيرة الثقافة، إن المكتبة تُمثل نقلة نوعية متميزة في مسار منظومة العمل الثقافي والتنموي بقنا، وقيمة مُضافة لرصيد منشآتنا الثقافية العملاقة، فهي منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة.

وأضافت “الكيلاني” أن المكتبة تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة،  في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال اللواء أشرف الداودي، إن افتتاح يُمثل إنجازاً متميزًا للثقافة المصرية بالمحافظة، وما ستقدمه لأبنائنا من خدمات معرفية هائلة متنوعة، لتؤكد بأن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي والتنموي بكافة أرجائها.

حضر الافتتاح الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية.

كما حضر اشنادل حلمي، عضو مجلس إدارة مكتبة مصر العامة ، ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة، د. أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أشرف رشاد الشريف احتفالات وزارة الثقافة الامين العام لحزب مستقبل وطن الجمهورية الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة الدولة المصرية

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