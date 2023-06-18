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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد جنوب السودان الودية، بالإضافة إلى مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، ومباراة منتخب إيطاليا ضد هولندا لتحديد المركزين الثالث والرابع من المسابقة. 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

- منتخب هولندا X منتخب إيطاليا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- منتخب كرواتيا X منتخب إسبانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- رواندا X موزمبيق: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect

- تنزانيا X النيجر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4

- مدغشقر X غانا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 6 HD max

- أوغندا X الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- إسواتيني X توجو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة 

- الكونغو X مالي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- سيراليون X  نيجيريا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2     

- الرأس الأخضر X بوركينا فاسو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة 

- الجابون X جمهورية الكونغو: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- موريشيس X كينيا: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا

- سنغافورة  X جزر السولومون: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا

- باراجواي X نيكاراجوا: في الساعة الخامسة والنصف مساءً 

- منتخب مصر X جنوب السودان: في تمام الساعة الثامنة مساءً

- جواتيمالا X فنزويلا: في الساعة الحادية عشر والنصف مساءً 

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مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري الأمم الأوروبية اسبانيا كرواتيا إيطاليا هولندا منتخب مصر

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