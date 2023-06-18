عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهما نوويا بين واشنطن وطهران

قال عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي، إن تل أبيب قد تقبل التوصل لتفاهم بين إيران والولايات المتحدة، يكفل إشرافا صارما على برنامج طهران النووي.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل، تجري محادثات مع طهران لتحديد خطوات يمكن أن تشمل الحد من البرنامج النووي الإيراني، ويمكن وصف هذه الخطوات بأنها "تفاهم" بدلا من اتفاقية لأن الكونجرس الأمريكي يجب أن يراجع أي اتفاقية، مثل اتفاق عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق، دونالد ترامب في عام 2018.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، يولي إدلشتاين، في حديث مع برنامج على "قناة 12" الإسرائيلية "إنها ليست اتفاقية بمفهومها الواسع إنها أشبه باتفاق صغير، أو مذكرة تفاهم.. وأعتقد أن إسرائيل يمكن أن تتعايش مع هذا إذا كان هناك إشراف حقيقي".

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التعليق على ما إذا كانت تصريحات إدلشتاين تعكس وجهات نظر رئيس الوزراء.