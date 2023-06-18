الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدى أحمد على لـ "الشاهد": "كان على عين الإخوان نبقى إحنا أو غيرنا متصدرين مشهد 25 يناير"

المخرج مجدى أحمد
المخرج مجدى أحمد على

قال المخرج مجدي أحمد علي: “عندما صورت تنحي مبارك، اكتشفت أن هذه هي البداية وليست النهاية، لكنها كانت بداية مظلمة، حيث تم اختطاف الثورة بالكامل، كما أن هناك أصدقاء لنا كان يتم اختطافهم ورميهم في القمامة، كما كان يوجد اعتقالات في نفق المترو بالإضافة إلى وجود تعذيب، كنا قد دخلنا إلى كارثة، عندما يكون شخص مثل محمد البلتاجي هو من يحكم من يخرج ومن يدخل ، وبالتالي اكتشفت أن هناك بداية أخرى شبه كارثية”.

وأضاف مجدي أحمد علي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "صورت هذه المشاهد كنواة أو بذرة لفيلم، لكنني لم أكمله، لأن الأحداث قد سبقتني، وكنت أسأل نفسي كثيرًا "هل أنا مصوراتي؟"، لأنني كنت داخل القصة ولست خارجها، كما أننا كنا كل يوم نعمل منصة داخل ميدان التحرير ونأتي بعلي الحجار وأشعار صلاح جاهين وعزة بلبع، كنا نغني في الميدان على ناصية قصر النيل".

وتابع: “أتذكر عندما هزمنا الإخوان في البداية أغلقوا قصر النيل وعملوا أسلحة عبارة عن منجنيق،  وكان على عينهم إننا نبقى في الصورة، أو أي حد غيرهم يكون في الصورة، وكانوا ينظرون إلينا بغرابة شديدة جدًا، كما كانوا منزعجين ومندهشين بأن يكون هناك من يكونوا ضد النظام وضد الإخوان في نفس الوقت، وقد كان الفرز صعبًا في هذا التوقيت”. 

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مجدى أحمد على لـ "الشاهد": "كان على عين الإخوان نبقى إحنا أو غيرنا متصدرين مشهد 25 يناير"

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