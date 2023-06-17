السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جزر القمر لـ بوتين: الأزمة الأوكرانية تؤثر على إفريقيا

رئيس جزر القمر غزالي
رئيس جزر القمر غزالي عثماني

أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، اليوم، أن الحرب الروسية - الأوكرانية، تؤثر على القارة الإفريقية وتسبب مشاكل في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

وقال عثماني خلال مباحثات وفد القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبورج: "وفدنا يرغب في الإسهام في تحقيق سلام دائم، وحل الأزمة التي جعلت بلادكم تقف في مواجهة مع أوكرانيا".

وأضاف: "هذه الأزمة لا تلقي بظلالها على بلدين سلافيين متجاورين فحسب، وإنما على العالم بأسره، وعلى قارتنا الإفريقية، وتسبب مشاكل في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة".

وشدد عثماني على أن الوفد الإفريقي حضر إلى روسيا "للتعبير عن مشاعر الصداقة التي تربط روسيا وإفريقيا، والاطلاع على موقف روسيا الاتحادية وسماع رأي الشعب الروسي، وتشجيعكم على الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا لوضع حد لهذا الاختبار الصعب".

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر "كونستانتينوفسكي" في سان بطرسبورج، وفد القادة الأفارقة، الذي وصل إلى روسيا صباح اليوم السبت قادمًا من كييف لبحث مبادرة تسوية في أوكرانيا، حسب الوكالات الروسية.

ويضم الوفد إلى جانب رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ووممثلين عن أوغندا والكونغو.

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بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

 

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